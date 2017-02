Sigutė Trimakaitė: noriu parodyti, kokie esame atviri

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Penktadienis, 03 vasario 2017

Julija Kirkilienė

„Stinga žodžių nusakyt skrydžio kitimą, kaip mūsų paslaptis...“,- dainavo sopranas Sigutė Trimakaitė vasario 1 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. O man stinga žodžių aprašyti atlikėjos sukurtą atmosferą koncerte - susitikime „Literatūrinės-muzikinės mozaikos“. Tokiomis akimirkomis dėkoju likimui, atvedusiam mane į žurnalistiką, dėl ko aplankau daugybę susitikimų su įdomiausiais žmonėmis. Kitaip gi ir aš, kaip dauguma elektrėniškių, surasčiau šimtą ir vieną priežastį į tokius susitikimus neateiti.

O žinoma atlikėja, tarptautinių ir Lietuvos konkursų laureatė S. Trimakaitė suranda laiko sėsti į autobusą ar traukinį ir su soline programa keliauti po Lietuvą. Ne visi gi išgali apsilankyti sostinėje koncerte, ir bilietai nepigūs. Tik ar žmonės vertina, kad Lietuvos legenda atvyksta pas juos, dainuoja be honoraro, supažindina žmones su kamerinės muzikos subtilybėmis, supažindina su kompozitoriais ir dainų žodžių autoriais? Ir šiame susitikime bibliotekoje tarp negausiai susirinkusių žiūrovų sėdėjo S. Trimakaitės atliekamos dainos žodžių autorius, poetas, vertėjas, istorikas, šiuo metu trumpai iš Čekijos sugrįžęs į gimtąjį Gilūšio kaimą, Almis Grybauskas.

S. Trimakaitė sako, kad jos kelionių po Lietuvą tikslas yra žmones, dažniausiai moksleivius, supažindinti su XXI amžiaus kamerinio atlikimo mintimis. Juk šio amžiaus kompozitoriai turi savo mintį, poetai – savo, atlikėjai – irgi savo mintį. Į jos koncertus susirinkę žmonės, mano atlikėja, irgi ieško sau skirtingų atradimų. Vieni girdi muziką, kiti dainavimą, treti – žodžius. Muzikiniame pasaulyje primadona tituluojama S. Trimakaitė muzika, dainomis, šokiais ir eilėmis trumpai perbėgo per savo gyvenimą: mokytojas norėjo ją matyti pianiste, bet ji labai norėjo dainuoti. Lankė aktorines ir baleto studijas, gerai žaidžia stalo tenisą ir tinklinį. Tinklinį vienu metu ji žaidė su savo klasės drauge, dabar dirbančia Elektrėnų savivaldybės administracijoje, Audre Rikteriene. Atlikėjos senelio pavardė buvo Silvestras Balkė, todėl ji dažnai savo pseudonimu pasiima senelio pavardę – Balkė. Tik ant galvos, nors ir žadėjo, tame nuotaikingame susitikime bibliotekoje nepastovėjo... O kaktą atlikdama kūrinius raukė, nors režisierius to neleidžia – kad per anksti nepasentų.

Sigutė per Lietuvą sako nukeliavusi per 100 tūkst. kilometrų, o režisierius Linas Ryškus, filmuodamas trumpametražį filmą „Sigutė“, sako, niekaip paskui ją nespėjantis. „Jei kas nors paimtų kamerą ir bėgtų paskui mane, gal ir spėtų viską užfiksuoti“, - viename interviu yra sakiusi Sigutė.

S. Trimakaitė studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, 1984 m. tapo M. Glinkos dainininkų konkurso laureate, o 1987 m. iškovojo pirmąją premiją tarptautiniame Maria Callas konkurse Atėnuose.

Dainininkė koncertuoja su Lietuvos pianistais bei vargonininkais Justu Dvarionu ir Leonidu Melniku, dainavo su Lietuvos, Atėnų, Kijevo, Maskvos simfoniniais ir kameriniais orkestrais, Lietuvos ir užsienio instrumentiniais ansambliais. Diriguojant Prof. Sauliui Sondeckiui, S.Trimakaitė dalyvavo atliekant V.Vivaldi „Gloria“, D.Scarlatti ir G.B.Pergolesi „Stabat Mater“; diriguojant Juozui Domarkui – W.A.Mozarto „Karūnavimo mišias“ (KV 317), G.F.Handelio oratoriją „Samsonas“; diriguojant Gintarui Rinkevičiui – F.Schuberto Mišias Es-dur, A.Honeggero oratoriją „Jeanne d’Arc ant laužo“ ir G.Mahlerio VIII simfoniją.

Solistės Sigutės Trimakaitės sukauptas reperturas platus – nuo lietuvių liaudies dainų, vaikiškų dainelių iki solidžių arijų ir kamerinių kūrinių. Ji yra dalyvavusi Baltijos muzikos festivaliuose „Gaida”, atlikusi šiuolaikinius lietuvių kompozitorių B.Kutavičiaus, F.Bajoro, M.Urbaičio, S.Dikčiūtės, F.Latėno, O.Narbutaitės, J.Juozapaičio, K.Vasiliauskaitės kūrinius. Ypatingi ryšiai S. Trimakaitę sieja su prancūzų vokaline lyrika. Jos repertuare nuolat dainuojami G.Faure, C.Debussy, C.Francko, F.Poulenco, E.Satie, A.Honeggero kūriniai.

Sigutė Trimakaitė gastroliavo Vengrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Šveicarijoje.