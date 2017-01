Paštas į namus

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Julija Kirkilienė

Nuo liepos 1 d. savivaldybėje liks tik du pašto skyriai – Elektrėnų ir Vievio. Visi kiti – Beižionių, Semeliškių, Jagėlonių, Pastrėvio, Kietaviškių ir Kazokiškių – bus uždaryti. Apie tai sausio 24 d. seniūnams ir savivaldybės administracijai pranešė Lietuvos pašto Vilniaus regiono vadovas Linas Katauskas. Lietuvos paštas mažuosius paštus keičia į mobilų ateities laiškininką, prie kurio gyventojams teks pratintis.

Ateities laiškininkas

Projektas „Ateities laiškininkas“ – Lietuvos pašto verslo idėja. Kaimo vietovėse mažėjant gyventojų ir teikiamų pašto paslaugų skaičiui Lietuvos paštas nutarė gyventojams pasiūlyti modernaus pašto paslaugas. Jei žmonės neina į paštą, tai laiškininkas ateis pas žmogų. Žmogui teliks tik laiškininkui paskambinti ir pasakyti, kokios jam reikėtų paslaugos. Tada tas laiškininkas, kaip kurjeris, atvažiuos pas žmogų, kuris namuose atliks visas pašto paslaugas: pasiims ar išsiųs siuntinį, nusipirks siuntiniui reikalingą pakuotę, galės išsiųsti ar paimti perlaidą, užsiprenumeruos laikraštį, nusipirks jam reikalingų prekių, susimokės mokesčius ir, žinoma, pasiims pašalpą ar pensiją. O jeigu kas nenorės kviesti laiškininko į namus, tai paskaitę laikraštyje, žinoma, ir „Elektrėnų kronikoje“, sužinos, kokią dieną ir valandą laiškininkas stovės tam tikroje vietoje, greičiausiai, prie seniūnijų ar senųjų buvusių pašto skyrių.

Žada daugiau

L. Katauskas sako, kad mobilūs laiškininkai taps pašto infrastruktūros svarbia dalimi, nes gyventojams atsiras daugiau galimybių pasinaudoti pašto teikiamomis paslaugomis. „Nuo šiol į Jūsų duris laiškininkas pasibels ne tik tuomet, kai atneš į namus laišką, pensiją ar prenumeratą, bet ir tuomet, kai žmogui prireiks pašto paslaugų,- kalbėjo L. Katauskas.- Tai bus patogu atokesnių kaimų gyventojams, fizinę negalią turintiems ar vyresniems žmonėms, kuriems dažnai be kitų žmonių pagalbos sunku pasinaudoti pašto paslaugomis“. Laiškininko iškvietimas į namus žmogui kainuos tik už telefono skambutį.

L. Katauskas sako, kad tokiu principu jau dirba mūsų kaimynai lenkai, todėl tiki, kad projektas pasiteisins ir Lietuvoje.

Prestižinė profesija

Tokių pokyčių paštui reikia dėl kelių priežasčių. Pirma, paštai ir dabar dirba vos po dvi-tris valandas per dieną, o pašto patalpoms reikia arba remonto, arba mokėti už nuomą. Kaimo laiškininkai dažniausiai dirba tik po pusę ar net ketvirtį etato, todėl mažai uždirba. Ateities laiškininkas, pasak Lietuvos pašto atstovo, bus modernus laiškininkas: jis bus aprūpintas modernia įranga, apmokytas dirbti ir bendrauti su žmonėmis. Ateities laiškininkais galėtų tapti ir dabar dirbantys laiškininkai, jei tik turi savo automobilį, vairuotojo pažymėjimą ir moka naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Tiesa, pašto atstovas sakė, kad įmonė galėtų laiškininkams padėti vairuotojo pažymėjimus įsigyti, bet automobilių nupirkti neplanuoja. Geriausiu atveju, laiškininkas nuosavu automobiliu dirbs pagal nuomos sutartį. Ateities laiškininko koncepcija, pasak pranešėjo, pagerins laiškininkui darbo sąlygas ir suteiks įmonei galimybę padidinti atlyginimą. Tad minėtose savivaldybės apylinkėse gyvenantys žmonės ir susidomėję modernaus laiškininko darbu, jau gali jo ieškoti AB Lietuvos paštas. L. Katauskas sako, kad ateities laiškininko profesija taps prestižinė. Bet savivaldybėje nuo liepos 1 dienos be darbo liks per 10 buvusių laiškininkų.

Kaip visada?

Susitikime išklausę Lietuvos pašto atstovą, seniūnai turėjo daug klausimų. Pirmiausia, ar saugūs bus žmonės ir patys laiškininkai. Piktavaliai žmonės turės progos pasekti, kada pas kaimo žmogų laiškininkas atveža pensiją arba apsimesti laiškininku ir paprašyti susimokėti mokesčius. L. Katauskas sako, kad kiekvienas gyventojas pažins savo laiškininką. Informacijos, sakė, bus daug. Svarbu tik, kad žmonės tą informaciją sektų. O patys laiškininkai bus apmokyti, kaip nuo vagių apsisaugoti. Tiesa, visos operacijos kol kas bus vykdomos naudojant grynuosius pinigus. Atsiskaitymas banko kortelėmis „Ateities laiškininko“ projekte nenumatytas. Bet pranešėjas sako, kad laiškininko darbo laikas numatytas nenormuotas: atvažiuoti galėsiąs ir nedarbo dieną, ir po darbo valandų. Belieka tikėtis, kad Lietuvos pašto projektas, norint, kaip geriau, neišeitų, kaip visada.