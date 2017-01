Šviečia dieną – reikia mokėti brangiau

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Ketvirtadienis, 19 sausio 2017

Julija Kirkilienė

Šviesomis žėrintį tamsųjį metų laikotarpį gyventojams apkartino sąskaitos už komunalines paslaugas. ESO mokama suma už bendrojo naudojimo elektrą kai kuriems daugiabučiams yra kelis kartus didesnė nei mokėta buvo anksčiau. Žmonės sukilo: klausia seniūno, komunalinio ūkio specialistų ir, žinoma, redakcijos: kodėl?

Faktas ir vidurkis

Nauja tvarka už bendrojo naudojimo elektrą įvesta nuo 2015 metų kovo mėnesio. Kaip redakcijai sakė Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) vyr. finansininko pavaduotojas Donatas Daujotas, pagal tą tvarką metų pradžioje EKŪ nurašo bendrojo naudojimo elektros skaitiklių parodymus, esančius daugiabučių rūsiuose po užraktu, ir parodymus perduoda Energijos skirstymo operatoriui (ESO). Šis kiekvieną mėnesį EKŪ perduoda informaciją apie sunaudotas kilovatvalandes pagal praėjusių metų skaitiklių parodymų vidurkį, kurį EKŪ prideda prie nurašytų parodymų. Bet ESO kartais, pagal savo numatytą grafiką, skaitiklių parodymus tikrina, užrašo faktinius skaitiklių parodymus ir juos perduoda EKŪ. Pastarieji jau faktinius parodymus padalina kiekvienam butui pagal plotą. Jeigu pagal vidurkio užrašymus faktinis parodymas būna didesnis, sąskaitos padidėja, jei mažesnis – sumažėja. Pavyzdžiui, Draugystės g. 27 name birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais užrašyta buvo po 250 kwh, o spalio mėnesį patikrinus faktą, užrašyta 757 kwh. Metų pabaigoje ir kitiems daugiabučiams sąskaitos padidėjo kelis kartus, todėl pasipylė žmonių nepasitenkinimas. Žmonės mano, kad juos galima apgaudinėti, nes atsiskaitymo sąskaitose skaitiklių parodymai nerašomi, o ir jų patikrinti gyventojai neturi galimybės, nes skaitikliai yra užrakinami.

Taupymas ir vogimas

EKŪ sureagavo į žmonių nepasitenkinimą ir nuo šių metų sausio mėnesio skaitiklių parodymus pažadėjo rašyti sąskaitose. Tam kompiuteriuose įvesta speciali programa. Be to, sakė EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas, daugiabučio gyventojų išrinktas asmuo, paskambinęs dispečeriui vietinio telefono Nr. 58080, gali susitarti dėl laiko ir patikrinti skaitiklio parodymus. EKŪ specialistų nuomone, elektrą taupyti gali tik patys gyventojai, o nei EKŪ, nei ESO skaitiklių parodymų pakeisti neturi jokių galimybių. Elektros sunaudojimas daugiabučiuose padidėja tamsiuoju paros laiku, namuose su liftais – dėl svečių pagausėjimo šventiniu laikotarpiu. Taip pat būna, kad rūsiuose žmonės įsirengia dirbtuves, kuriose naudoja elektrinius įrankius ar net pasistato šaldytuvus. Į bendrą elektros sunaudojimą, prasidėjus šildymo sezonui, įeina ir siurblių sunaudojama elektra.

Už ką gyventojai nemoka

Kai kurie žmonės, kreipdamiesi į redakciją, pridėjo ir abejones, ar tik jiems nebus pridėta kilovatvalandžių už miesto šventinius apšvietimus. Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas tokias nuomones kategoriškai paneigė. Miesto apšvietimui yra atskira apskaita, atskiri skaitikliai, o seniūnija atsiskaito tiesiogiai ESO. Tiesa, 35 namams vis dar įrengti skaitikliai kiemų apšvietimo lempoms ir pagal tų skaitiklių parodymus už apšvietimą seniūnija atsiskaito per EKŪ. Bet į daugiabučių bendro naudojimo elektros sąskaitą kiemų apšvietimas niekaip nepatenka. Ir už tai, kad naujametiniu laikotarpiu žibėjo visas miestas, o miesto eglės lemputės degė ir dieną, sumokėjo seniūnija. Tiesa, seniūnija mokėjo iš visų mokesčių mokėtojų pinigų, nepaisant to, ar jie gyvena daugiabutyje, ar privačiame name. Bet negi dabar imsime priekaištauti dėl visko, kas gražu, bet kainuoja. O daugiabučiai už elektrą sumokėjo brangiau, pasak visų kalbintų specialistų, todėl, kad arba netaupė, arba vienas nuo kito vogė.