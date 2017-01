Vaikai seneliams jaunystę priminė

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Parašyta Pirmadienis, 16 sausio 2017

Graži draugystė sieja Elektrėnų vaikų mokyklą-darželį „Žiogelis“ ir Socialinės globos namus.

Kiekvienais metais per gražiausias žiemos šventes darželio auklėtiniai aplanko senelius ir parodo jiems paruoštą nuoširdžią programėlę. Šį kartą darželio auklėtiniai, vadovaujami muzikos vadovės Janinos Bajorinienės, parodė gražią dainų, šokių, eilėraščių programėlę, taip primindami seneliams jų vaikystę. Šoko darželinukai ir šiuolaikiškus, ir senelių jaunystės šokius. O kai angelo sparneliais pasipuošusi Neila palietė kiekvieno senelio ranką, tai ašaros nusirito ir per senelių, ir per Socialinės globos namų darbuotojų skruostus. „Tikras angelas po širdeles palakstė“,- sujaudinta nuoširdžios vaikų parodytos programėlės kalbėjo namų direktorė Danutė Suchockienė.

Elektrėnų socialinės globos namai šiais metais švenčia savo veiklos dvidešimtmetį. Anksčiau šiame pastate buvo vaikų darželis, kurį lankė ir J. Bajorinienė, ir D. Suchockienė. O dabar šiuose namuose nors retkarčiais susitinka dvi kartos, vaikystė ir senatvė.

Red. inf.