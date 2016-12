Tarptautinis Erasmus+ projektas IMAGINE – galimybė pažinti svečias šalis

/ 0 Narių vertinimas:/ 0

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai jau trečius metus dalyvauja tarptautiniame Erazmus+ projekte IMAGINE. Projektas skirtas tam, kad, lankantis svečioje šalyje, kuo plačiau susipažintume su miestų įžymybėmis, kultūra, tradicijomis. Jau aplankėme Prancūzijos, Kroatijos, Suomijos mokyklas, dalyvaujančias projekte. Mūsų gimnazijoje lankėsi prancūzų ir italų komandos, organizavome visų šalių koordinatorių darbo sesiją.

Lapkričio mėnesio 12-19 dienomis mūsų gimnazijos projekto nariai turėjo galimybę aplankyti Italiją. Dešimt „Versmės“ gimnazijos mokinių, lydimi projekto koordinatorės Ritos Grigonienės bei narių Birutės Morkūnienės ir Ilonos Švenčionytės, išvyko į Medos miestą. Čia mus pasitiko ir svetingai priimė gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Mūsų mokiniai gyveno italų šeimose.

Pažintį su Italija pradėjome jau sekmadienį. Vykome į turistų pamėgtą Como miestą. Gido lydimi, pasukome į senamiestį, susipažinome su miesto istorija, architektūra, vaikštinėjome ežero krantine, grožėjomės jį supančiais kalnais. Vis tik didžiausią įspūdį paliko aukštutinis miestas, į kurį kėlėmės funikulieriumi. Siauros gatvelės, prabangios vilos ir nuostabus kraštovaizdis, kuris atsiveria tolumoje žvelgiant į ežerą ir jį juosiančius kalnus.

Turėjome galimybę aplankyti ir Milaną. Kitą dieną nuo ankstaus ryto traukiniu išvykome į Milaną. Pažintinę ekskursiją jame pradėjome nuo Sforcų pilies (it. Castello Sforcesco). Architektūrinį ansamblį sudaro rūmai, juosiami sienos su kampiniais bokštais, pagrindiniai vartai, vidaus kiemeliai. Tai viena prašmatniausių Italijos pilių. Taip pat labai didelį įspūdį paliko aplankyta Santa Marija dele Gracijė (it. Chiesa di Santa Maria delle Grazie) bažnyčia ir vienuolynas, kuriame yra garsioji freska „Paskutinė vakarienė“. Grožėjomės įspūdinga Milano katedra, lankėmės Galleria Vittorio Emanuele II – viename seniausių pasaulio prekybos centrų. Dengtas parduotuvių pasažas su stikliniais skliautais atrodo iš tiesų įspūdingai. Diena Milane praėjo kupina malonių įspūdžių, nudžiugino ir tai, kad susitikti su mumis atvyko projekto nariai – mokiniai ir mokytojai – iš kito Italijos miesto Monselice. Šilti apsikabinimai, klegesys, įspūdžių pasakojimas – tai akimirkos, kurios išliks dar ilgai, prisimenant viešnagę Italijoje.

Ekskursiją po Medos miestą pradėjome nuo projekto partnerių mokyklos. Mus lydėjo šios mokyklos mokiniai. Ekskursiją vedė šio miesto gyventojai – malonūs, savo miestą mylintys ir juo besididžiuojantys žmonės. Jie papasakojo apie miesto istoriją, aplankėme įžymias vietas, bažnyčią, prabangius rūmus. Pažintis su Medos miestu vyko ir žaidimo „Pažink mano miestą“ metu. Mokiniai, pasiskirstę į tris komandas, su žemėlapiu ėjo iš vieno objekto į kitą. Kiekviename objekte būtina atlikti užduotį ar atsakyti į klausimą apie miestą, tik tada gauni nuorodą tolimesniam keliui. Sėkmingai atlikus užduotis, laukė malonios staigmenos.

Nemažai laiko praleidome ir mokykloje, domėjomės ugdymo proceso organizavimu, mokinių veikla, lankėmės kabinetuose, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose: rankdarbių, keramikos, nuotraukų rėmelių dažymo, šaudymo iš lanko. Ši veikla buvo ypač įdomi ir naudinga, įgijome naujų įgūdžių, žinių. Mokyklos direktorė papasakojo apie projektinę veiklą, jos svarbą mokinių ir mokytojų akiračio plėtimui, kalbinių ir bendravimo įgūdžių tobulinimui, pasidžiaugė turininga IMAGINE projekto veikla.

Savaitė prabėgo, viena veikla keitė kitą. Atėjo atsisveikinimo diena. Mūsų išlydėti susirinko mokiniai, jų tėvai, mokytojai, mokyklos direktorė. Mokinių akyse sužibo ašaros, daugumai jų buvo liūdna išsiskirti, nes kartu patyrė daug gražių akimirkų, tapo artimais draugais. Prisimindami šią kelionę į Medą, prisiminsime patirtus naujus įspūdžius, šiltą bendravimą, paprastus ir nuoširdžius žmones.

Taip pat noriu pateikti ir keletos mokinių minčių iš šios kelionės į Italiją.

Akvilė Valytė: „Šių metų lapkričio pradžia man buvo kaip niekad ypatinga: su ERASMUS+ projekto dalyviais vykau į Italiją, kur įgijau neįkainojamos patirties. Ko gero, didžiausią įspūdį man paliko tai, kad šios šalies žmonės yra be galo draugiški, svetingi bei norintys bendrauti. Būtent dėl šios priežasties taip greitai susidraugavau su šeima, kurioje gyvenau. Taip pat labai džiaugiuosi, kad galėjau pamatyti tiek nuostabių vietų ir išbandyti įvairių veiklų: patys gaminome linines pelėdas, lipdėme iš molio, šaudėme iš lanko bei gaminome rėmelius nuotraukoms. Paskutinį vakarą praleidome kavinėje, kur turėjome galimybę paragauti tikrų itališkų picų bei pasidalinti visos savaitės įspūdžiais. Manau, kad tiek lietuvių, tiek italų komandai kartu praleista savaitė buvo be galo naudinga patirtis. Tikiuosi, kad su naujaisiais draugais iš Italijos nenutrauksiu ryšių ir dar susitiksiu su jais. Visa savaitė, praleista svetur, buvo tikrai be galo smagi ir man paliko neišdildomą įspūdį.“

Dominyka Narvilaitė: „Kelionė į Italiją buvo labai linksma ir įspūdinga. Aplankėme keletą miestelių, iš kurių labiausiai man įsiminė Milanas ir Como. Žinoma, visi kartu linksmai leidome laiką Medos miestelyje, kuriame žaidėme žaidimą: „Parodyk man savo miestą“. Taip pat aplankėme italų dizaino mokyklą. Daug dainavome ir ragavome itališkų valgių. Savaitė prabėgo labai greitai, nes buvo labai daug veiklos ir, žinoma, nuostabūs žmonės.“

Matas Mažeika: „Šį mėnesį man su mokyklos draugais teko lankytis Italijoje. Ten savaitei keliavome tarptautinio projekto Erasmus+ IMAGINE ir mokytojų mokykloje vykdančių šį projektą dėka. Mes buvome apgyvendinti Italijos moksleivių šeimose ir dalyvavome įvairiose veiklose. Visą savaitę buvo organizuojamos įvairiausios veiklos: ekskursijos, laipiojimas sienomis ar net šaudymo iš lanko pamokos. Taigi, kitą dieną po mūsų atvykimo traukiniu keliavome į Como miestą. Tai gan nemažas kurortinis miestas su nuostabiomis senomis gatvelėmis, senoviniais pastatais. Bet niekas nenustelbs nuostabaus šio miesto gamtovaizdžio. Nuostabaus grožio kalnai ir stulbinančiai didelis ežeras. Antradienį buvome išvykę į Milaną. Jame aplankėme Sforcų pilį, tai tikrai įspūdinga pilis, tiek savo dydžiu, tiek savo dizainu. Po pasivaikščiojimo po pilį, vykome apžiūrėti garsiosios Leonardo da Vinči freskos „Paskutinė vakarienė“. Dar labai daug nuveikėme Italijoje, bet šie prisiminimai man galvoje įstrigo geriausiai.“

Edvinas Baradulinas: „Su projektu Erasmus+ Imagine dešimt mūsų mokyklos mokinių ir trys mokytojai skridome savaitei į Italiją. Aplankėme gausybę senovės paminklų. Pasigrožėjome miestelio Como senamiesčiu taip pat ir įstabia jo gamta. Vaikščiojome po Medos miesto senamiestį ir aplankėme joje stovinčią Vilą, kuri anksčiau buvo vienuolynas ir bažnyčia. Milane dar ir papramogavome, turėjome šiek tiek laisvo laiko pasivaikščioti po parduotuves. Dar pamatėme įspūdingo dydžio Milano katedrą. Tačiau visą šį laiką mes taip pat ir mokėmės įvairių dalykų. Bet labiausiai man patiko šaudymo iš lanko pamoka. Tai buvo kažkas naujo.“

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikiamą ir naudojimą.

Birutė Morkūnienė,

projekto narė chemijos mokytoja