Apie gerus ir kitokius darbus

Parašyta Ketvirtadienis, 08 gruodžio 2016 Atnaujinta: Ketvirtadienis, 08 gruodžio 2016

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio

Julija Kirkilienė

Paskutinės lapkričio dienos savivaldybės tarybos posėdis pradėtas buvo naujos tarybos narės Daivos Vileikienės priesaika. Ji į tarybą atėjo vietoj Edmundo Niparavičiaus, tapusio ligoninės direktoriumi. Liberalų frakcijoje dar viena gera žinia: Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė apsigynė edukologijos krypties disertaciją, jai suteiktas mokslų daktaro laipsnis. Tai antroji mokslų daktarė savivaldybės taryboje. Prieš 12 metų jauniausiu medicinos mokslų daktaru Lietuvoje tapo Arūnas Kulboka. Visiems trims paminėtiems tarybos nariams kartu su dar 22 savivaldybės politikais 15 sprendimų priimti užteko pusdienio.

Geri darbai

Lapkričio paskutinę dieną savivaldybės tarybos posėdyje nuo mokesčio už žemę atleista buvo per prievartą miestiete tapusi Rasutė Bartkevičienė. Meras Kęstutis Vaitukaitis dėkojo tarybos nariams, atlikusiems gerą darbą, ir pažadėjo kitais metais į savivaldybės tarybos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano pakeitimo, ir R. Bartkevičienės žemę išbraukti iš miesto ribų. O neregius įdarbinančios įmonės UAB „LIREGUS“, kuri iš savivaldybės nuomojasi žemę „Zelvos“ poilsiavietei, nuo žemės mokesčių neatleido. Taryba nutarė geriau regėjimo negalią turinčių žmonių bendruomenę paremti tam tikra pinigų suma, nes tada pinigai pateks tikrai neįgaliesiems. Prie gerų darbų galima priskirti ir tai, kad į savivaldybės biudžetą sėkmingai renkamos įplaukos ir savivaldybės administracijos bei įmonių darbuotojai atlyginimą už gruodžio mėnesį gaus gruodį. Be to, prieš šventas Kalėdas taryba nutarė nurašyti beviltiškas skolas, kurios liko bankrutavus įmonėms UAB „Ekoela“, žadėjusiai deginti padangas, statybinėms įmonėms UAB „DST ir Ko“, UAB „LTC“, medienos apdirbimo įmonei UAB „Lapas“ ir kavinei UAB „Čipus“.

Nuolaidos

Taryba taip pat patvirtino mokesčius už verslo liudijimus. Veiklų verstis su verslo liudijimais prirašyta per 100. Nuolaidos bus taikoma bedarbiams, neįgaliesiems, pensinio amžiaus žmonėms, daugiavaikiams tėvams ir kt. O toms veikloms, kurių šiais metais nebuvo nupirktas nė vienas verslo liudijimas, taikomas bus tik 1 euro mokestis. Dėl tų nuolaidų tarybos nariai šiek tiek pasiginčijo. Algimantas Adomaitis ir Viktoras Valiušis pastebėjo, kad tokiai veiklos sričiai, kaip medienos ir malkų paruošimas, taip pat pritaikomos nuolaidos neįgaliesiems, nors neįgalus tokios veiklos negalėtų atlikti.

Taryba taip pat sugrįžo prie praėjusio posėdžio nepriimto klausimo dėl Ežero gatvės Naručionių kaime naujos charakteristikos. Tame kaime gyvenantis Grigorijus praėjusiame posėdyje prašė nepriimti tokio sprendimo, kaip buvo pateikęs Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius, bet vėliau persigalvojo. Dabar jis jau prašo tarybos daryti bet ką, kad tik pas jį važiuojančios specialiosios tarnybos pagal navigaciją surastų kelią. Kaip tarybos nariams aiškino meras K. Vaitukaitis, kažkada taryba suklydo į žemėlapį įtraukusi nepravažiuojamą kelią. Tą kelią remontuoti dėl vieno gyventojo savivaldybei būtų per brangu, o prie sodybos yra kitas geras privažiavimas, bet važiuoti reikia keliais kilometrais toliau.

Planai ir vaizduotės

Posėdis baigėsi paklausimais ir informacija. Taryba nežino, ką daryti su piliečiu Artūru Žveju, parašiusiu skundą dėl diskriminacijos. Piliečiui atrodo, kad jo skundų nei taryba, nei atsakingi darbuotojai nenagrinėja. Tarybos nariai nebežino, kaip jo skundus nagrinėti, kad tam įkyriam piliečiui įtiktų. Taryba taip pat apsvarstė problemą, iškilusią Saulės ir Sabališkių gatvės sankryžoje, apie kurią skaitykite straipsnyje 1 psl. Tarybos nariai vieningi buvo tik dėl klausimo, kad savivaldybėje iki šiol nėra jokio miesto apželdinimo plano, todėl iki šiol medeliai buvo sodinami ir kertami pagal prašymus ir leidimus, o sodinami pagal gyventojų vaizduotę, kur koks medelis turėtų augti.